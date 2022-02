Pechino 2022: De Aliprandini, 'mia scivolata decisiva, mi pesa perché ha coinvolto compagni' (Di domenica 20 febbraio 2022) Pechino, 20 feb. - (Adnkronos) - “E' un peccato perché sto sciando bene ma torno a casa senza niente. Credevo molto nel team event, sono consapevole che la mia scivolata nella run dei quarti di finale sia stata decisiva contro gli Stati Uniti, è una gara dove si vince e si perde tutti insieme, però mi è pesato perché ha coinvolto anche i miei compagni". Così Luca De Aliprandini dopo la sconfitta degli azzurri ai quarti di finale nella gara a squadre dei Giochi invernali di Pechino. Sono contento tornare in Italia, sono stato in Cina tanti giorni e voglio resettare le energie per ripresentarmi a Kranjska Gora al meglio in vista delle finali di Coppa del mondo. In questi giorni mi è mancata un po' di continuità per via ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022), 20 feb. - (Adnkronos) - “E' un peccatosto sciando bene ma torno a casa senza niente. Credevo molto nel team event, sono consapevole che la mianella run dei quarti di finale sia statacontro gli Stati Uniti, è una gara dove si vince e si perde tutti insieme, però mi ètohaanche i miei". Così Luca Dedopo la sconfitta degli azzurri ai quarti di finale nella gara a squadre dei Giochi invernali di. Sono contento tornare in Italia, sono stato in Cina tanti giorni e voglio resettare le energie per ripresentarmi a Kranjska Gora al meglio in vista delle finali di Coppa del mondo. In questi giorni mi è mancata un po' di continuità per via ...

