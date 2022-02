Patty Pravo | chi era il terzo marito Paul Jeffrey | “Una storia a tre con Paul Martinez”

(Di domenica 20 febbraio 2022) Dopo Baldieri, è stata la volta di, cheha sposato nel 1976. Questa, di fatto, è stata unaa tre, perché il loro amore è stato vissuto al fianco di. Da Gordon Fagetter a Franco Baldieri, passando per Riccardo Fogli, l’ex ragazza del Piper ha avuto una vita sentimentale piuttosto turbolenta. Oggi, però,ripercorre quei matrimoni con un pizzico di ironia, ricordando soprattutto che i mariti non erano sei, così come riporta il servizio, ma cinque. La diva ripercorre inoltre quel momento in cui ha provato a ottenere il divorzio dalle nozze celebrate in Italia, minimizzando in parte quanto accaduto: “Mi sono trovata trigama perché ero sposata in ...

In occasione dei 25 anni dal 'Festival di Sanremo 1997' in studioche si racconterà alcuni momenti significativi della sua carriera per poi esibirsi con il celebre "E dimmi che non vuoi ...Chi èoggi? La trasgressiva cantante anni '70 ha segnato un'era della musica italiana. Cosa va oggi? Tutto sulla vita privata dell'artista 73enne, dai suoi cinque matrimoni, all'attuale compagno.Tutto accadde dopo che il 23 agosto 1982 Patty Pravo sposò il secondo marito John Edward Johnson, chitarrista statunitense di otto anni più giovane di lei a San Francisco. In quel momento per la legge ...Patty Pravo, nata a Venezia il 9 aprile del 1948, sotto il segno dell’Ariete, ha avuto ben cinque mariti. Non solo: in passato ha svelato di aver fatto parte di una relazione trigama e di preferire ...