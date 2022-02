Patty Pravo | chi era il secondo marito John Edward Johnson | “Amavo lui e altri due uomini insieme”

(Di domenica 20 febbraio 2022) Tutto accadde dopo che il 23 agosto 1982sposò ilson, chitarrista statunitense di otto anni più giovane di lei a San Francisco. In quel momento per la legge italiana larisultava ancora formalmente sposata con Franco Baldieri, arredatore romano sposato nel 1972. Quel matrimonio con Baldieri, che suscitò molto clamore all’epoca anche perché lui era a detta di molti apertamente omosessuale, durò pochissime settimane ma non venne mai ufficialmente annullato. “Per amore di Jack rischierò la galera” disse all’epoca la. Poi però il matrimonio americano naufragò anch’esso dopo 10 anni. Laha spiegato: “Lavoravo con Vangelis all’album Tanto, entro nel suo ...

In occasione dei 25 anni dal 'Festival di Sanremo 1997' in studioche si racconterà alcuni momenti significativi della sua carriera per poi esibirsi con il celebre "E dimmi che non vuoi ...Chi èoggi? La trasgressiva cantante anni '70 ha segnato un'era della musica italiana. Cosa va oggi? Tutto sulla vita privata dell'artista 73enne, dai suoi cinque matrimoni, all'attuale compagno.Tutto accadde dopo che il 23 agosto 1982 Patty Pravo sposò il secondo marito John Edward Johnson, chitarrista statunitense di otto anni più giovane di lei a San Francisco. In quel momento per la legge ...Patty Pravo, nata a Venezia il 9 aprile del 1948, sotto il segno dell'Ariete, ha avuto ben cinque mariti. Non solo: in passato ha svelato di aver fatto parte di una relazione trigama e di preferire ...