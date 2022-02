Pattinaggio artistico | Daniel Grassl unica carta da medaglia per Milano Cortina 2026? Un diamante da non disperdere

(Di domenica 20 febbraio 2022) Le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sono ormai terminate. Neldi figura italiano adesso è tempo di riorganizzarsi, per non arrivare impreparato tra quattro anni ai Giochi Olimpici casalinghi di, un evento che potrebbe regalare alcune, storiche, soddisfazioni al nostro Paese, pronto a puntare tutto su. Sì perché in attesa di scoprire quale sarà il futuro di Charlène Guignard-Marco Fabbri, i quali hanno già annunciato che proseguiranno con l’attività analizzando il da farsi stagione dopo stagione, quello dell’altoatesino è in assoluto il nome più papabile ad oggi per una, soprattutto dopo quanto sfoggiato proprio nella Capitale cinese ormai dieci giorni fa, conquistando una insperata quinta posizione a seguito di ...

Ultime Notizie dalla rete : Pattinaggio artistico

, 6,5 : una buona Olimpiade. Daniel Grassl, settimo nel singolo uomini, è il prospetto più interessante, forse l'unico potenzialmente da medaglia nell'edizione casalinga. ...Persino uno psicodramma: protagonista, suo malgrado, la pattinatrice russa Kamila Valieva, 15 anni, super favorita nel, sospettata di doping. Mandata in pista dopo un tiramolla ...Si è concluso tra gli applausi scroscianti del pubblico presente il Gran Galà finale di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Pechino 2022, evento andato in scena nella primissima mattinata italiana ...