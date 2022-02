Pannelli solari sui tetti delle stalle, il Governo stanzia 1,5 mld. Il bando entro entro il 31 marzo (Di domenica 20 febbraio 2022) “La pubblicazione del bando entro il 31 marzo per accedere a 1,5 miliardi di finanziamenti per l’istallazione di Pannelli fotovoltaici su migliaia di tetti di stalle e cascine, senza il consumo di suolo, è una prima importante risposta alla nostra mobilitazione a sostegno delle campagne, nell’interesse degli agricoltori e dei consumatori”. Lo afferma il presidente nazionale della Coldiretti Ettore Prandini nell’apprezzare l’annuncio del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, nell’ambito del Pnrr, che consente l’installazione di Pannelli fotovoltaici su una superficie complessiva pari a 4,3 milioni di mq per 0,43 GW sulle coperture degli edifici agricoli e zootecnici ma senza ... Leggi su ildenaro (Di domenica 20 febbraio 2022) “La pubblicazione delil 31per accedere a 1,5 miliardi di finanziamenti per l’istallazione difotovoltaici su migliaia didie cascine, senza il consumo di suolo, è una prima importante risposta alla nostra mobilitazione a sostegnocampagne, nell’interesse degli agricoltori e dei consumatori”. Lo afferma il presidente nazionale della Coldiretti Ettore Prandini nell’apprezzare l’annuncio del ministropolitiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli, nell’ambito del Pnrr, che consente l’installazione difotovoltaici su una superficie complessiva pari a 4,3 milioni di mq per 0,43 GW sulle coperture degli edifici agricoli e zootecnici ma senza ...

