Pallanuoto | la Napoli Nuoto concede il bis | battuta la Vis Nova Roma

(Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiLavince per 12-8 con la Vise bissa il successo di una settimana fa a Tolentino portandosi a punteggio pieno in testa alla classifica. Una gara vinta dal gruppo delle ragazze guidate da Barbara Damiani dove hanno spiccato le individualità di Fabiana Anastasio e Anna De Magistris, entrambe autrici di quattro reti ciascuna. Dopo una gara equilibrata nei primi due tempi,nel terzo e quarto periodo dimostra una netta supremazia ed è perfetta in fase realizzativa, piazzando un duplice 4-2 che le consentono di prendere il largo e di vincere. Unica pecca per le azzurre i tanti errori commessi in superiorità numerica, con Abbate e compagne che hanno trovato il portiere ospite Riccardi che ha parato di ...