Pagelle Venezia Genoa | Henry rapace | Cambiaso spinge VOTI

(Di domenica 20 febbraio 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:FLOP: Sirigu, Maksimovic, EbuehiReti: 13?, 29? Ekuban: Romero 6; Svoboda 6.5, Caldara 6, Ceccaroni 6; Maksimovic 5.5 (46? Ebuehi 5.5) (75? Tessmann 6), Ampadu 6, Cuisance 5.5 (75? Ullmann 6), Haps 6.5; Aramu 6.5,7 (84? Nsame SV), Nani 6 (64? Johnsen 6). All. Zanetti 6(4-3-1-2): Sirigu 5.5; Hefti 6.5, Maksimovic 5.5, Vasquez 5.5 (46? Ostigard 6.5), ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2021/22:Genoa Ledei protagonisti del match trae Genoa, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Ekuban, Aramu, Henry FLOP: ...Le pagelle, i voti e il tabellino di Venezia-Genoa 1-1, match della ventiseiesima giornata di Serie A. Padroni di casa in vantaggio con Henry al 13': sponda di testa sugli sviluppi di un corner di ...