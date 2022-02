Oroscopo di Paolo Fox 21 febbraio: lavoro e amore di questo lunedì (Di domenica 20 febbraio 2022) Ariete – L’amore potrebbe creare qualche problema, le soluzione ci saranno ma andranno verificate il prossimo mese. Sul lavoro avete il desiderio di cambiare, non trattenetevi e mettetevi in gioco. Toro – Attenzione nel pomeriggio, torna una certa agitazione in amore. Sul lavoro ci potrebbero essere degli incontri o proposte da portare avanti, ma venerdì ci sarebbe maggiore successo. Gemelli – Questi giorni sono elettrici, ma ciò non è un male, specie in amore. Sul lavoro potrebbero esserci nuovi accordi e per qualcuno è arrivato il momento di scelte importanti. Attenti sul punto di vista della legalità. Cancro – Meglio l’amore nel pomeriggio, la Luna non è più contraria. Non prendete decisioni affrettatesul lavoro, entro la fine di maggio sarà ... Leggi su cityroma (Di domenica 20 febbraio 2022) Ariete – L’potrebbe creare qualche problema, le soluzione ci saranno ma andranno verificate il prossimo mese. Sulavete il desiderio di cambiare, non trattenetevi e mettetevi in gioco. Toro – Attenzione nel pomeriggio, torna una certa agitazione in. Sulci potrebbero essere degli incontri o proposte da portare avanti, ma venerdì ci sarebbe maggiore successo. Gemelli – Questi giorni sono elettrici, ma ciò non è un male, specie in. Sulpotrebbero esserci nuovi accordi e per qualcuno è arrivato il momento di scelte importanti. Attenti sul punto di vista della legalità. Cancro – Meglio l’nel pomeriggio, la Luna non è più contraria. Non prendete decisioni affrettatesul, entro la fine di maggio sarà ...

