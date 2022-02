Oroscopo di lunedì 21 febbraio | le stelle di domani su amore e lavoro

Leggi su cityroma

(Di domenica 20 febbraio 2022) Ariete – In questodi Sant’Eleonora piccole entrate serviranno a cambiare lievemente il vostro umore che negli ultimi tempi non è molto buono. Fate attenzione a come spendete i vostri soldi: un pò di parsimonia non guasterà. Oggi una persona si mostra particolarmente fastidiosa e vi darà del filo da torcere : prendete tutto con filosofia e non agitatevi troppo. Oggi qualcuno vi misurerà sull’efficienza nell’affrontare e risolvere i problemi. Mostratevi all’altezza della prova e mostratevi nel contempo orgogliosi di averla superata. Cogliete l’attimo : ogni occasione che vi si presenta , oggi , sfruttatela in pieno. Mettete la buona volontà in tutto quello che fate. Non arrendetevi proprio adesso. Datevi da fare affinchè tutto rientri nei binari. Non fate affidamento su una persona che ha solo una buona dialettica ma che fa pochi fatti. Con il vostro partner ...