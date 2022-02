Oroscopo di Barbanera 20 febbraio | oggi sarà una bellissima domenica

Leggi su cityroma

(Di domenica 20 febbraio 2022) Ariete (21/3 – 20/4) – Lariserva qualche piccolo imprevisto. Il punto fermo sono gli amici, che non vi fanno mancare l'appo, l'ascolto e la comprensione. Toro (21/4 – 20/5) – Per affari, per cultura, per piacere, un breve viaggio catalizza la vostra attenzione. Anche se la vostra attività vi reclama,non ci siete per nessuno. Gemelli (21/5 – 21/6) – Atmosfera decisamente allettante per tutti i tipi di circostanze. Non mancheranno le piacevoli sorprese, gli incontri, i rapporti sociali e le amicizie. Cancro (22/6 – 22/7) – La sfera emotiva, ipersensibile per natura,va incontro a qualche complicazione, accendendo scintille di polemiche nella coppia e sul lavoro.