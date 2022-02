Oroscopo della settimana di Paolo Fox | ecco le previsioni dal 21 al 27 febbraio

Leggi su cityroma

(Di domenica 20 febbraio 2022) ARIETE – Quattro stelle per l’Ariete. Le storie inutili o quei rapporti nati per gioco ora conosceranno uno stop e forse potresti addirittura mettere alle strette una persona a te molto vicina. Nel weekend cerca di parlare con chiarezza e sincerità e occhio perché sabato e domenica potrebbero esserci delle discussioni. Sul lavoro, non ami aspettare ma forse ora trionferai. Tutto procede bene: cerca di pensare in grande e di sperare! TORO – Quattro stelle per l’Ariete. Le storie inutili o quei rapporti nati per gioco ora conosceranno uno stop e forse potresti addirittura mettere alle strette una persona a te molto vicina. Nel weekend cerca di parlare con chiarezza e sincerità e occhio perché sabato e domenica potrebbero esserci delle discussioni. Sul lavoro, non ami aspettare ma forse ora trionferai. Tutto procede bene: cerca di pensare in grande e di sperare! GEMELLI – Cinque ...