Ora Legale, abolizione del cambio dell'orario in Italia: da quando e perché (Di domenica 20 febbraio 2022) Ora Legale. Manca ancora qualche altra settimana, ma più o meno il senso comune comincia ad avvertire il fatto che a breve si dovranno spostare le lancette dell'orologio, come di consueto ogni anno, per il cambio dell'ora Legale. Questo, precisamente, avverrà domenica 26 marzo 2022, quando dovremo spostare in avanti la lancetta di un'ora per guadagnare un po' di luce nel giorno. Tuttavia, c'è una novità: questa potrebbe essere l'ultima volta in Italia. Leggi anche: Anzio, cambio orari: chiusura attività posticipata all'una, ecco le novità Una svolta epocale Negli ultimi anni, infatti, nono solo in Italia, ma a livello europeo, si sta discutendo la possibilità dell'abolizione dell'ora Legale. Ci sono state delle consultazioni popolari ...

