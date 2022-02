Olympiakos-Atalanta in tv in chiaro? Canale | orario e streaming ritorno spareggio Europa League

Leggi su sportface

(Di domenica 20 febbraio 2022) Alle 18:45 di giovedì 24 febbraio l’farà visita all’in occasione della sfida didellodi2021/2022. Dopo il 2-1 per i bergamaschi al Gewiss Stadium, Gasperini vuole blindare il risultato e conquistare il pass per i quarti. Pessina e compagni vogliono lasciarsi alle spalle il passo falso di Firenze, ma serve un buon risultato in Grecia. La partita potrà essere seguita su Sky e Dazn oltre che insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. La partita non sarà quindi trasmessa insu TV8. SportFace.