Olimpiadi Pechino 2022: tutti i live e le dirette giorno per giorno (Di domenica 20 febbraio 2022) Tutte le dirette live delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Dal 4 al 20 febbraio grande attesa per la ventiquattresima edizione dei Giochi olimpici invernali con l'Italia che vuole migliorare il bottino di dieci medaglie conquistate quattro anni fa, a PyeongChang. Ecco di seguito tutti i link per seguire tutti live, giorno per giorno per non perdervi davvero nulla di queste Olimpiadi. DOVE VEDERE LE Olimpiadi IN TV? tutti GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI tutti GLI SPORT I RISULTATI giorno PER giorno IL PROGRAMMA ...

Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Francesca Lollobrigida è medaglia di bronzo nella finale della mass start del pattinaggio di velocit… - Eurosport_IT : L'Italia è il Paese che ricompensa meglio i propri atleti medagliati ???????? #Beijing2022 | #Medaglie - LaStampa : Pechino 2022, Lollobrigida da bis: è bronzo nella mass start di pattinaggio dopo l'argento nei 3000 - DebDarkPetal : RT @RaiPlay: ?? Non è andata come speravamo Dorothea Wierer chiude la sua #Olimpiade con una gara piena di difficoltà. ?? Oro per la franc… - azzurridigloria : ? OLIMPIADI INVERNALI, IL LIVE ? Inizia l'ultima giornata delle #Olympics di #Beijing2022, seguitela col nostro LI… -