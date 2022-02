Olimpiadi Pechino 2022, pagelle sport per sport: sci alpino maschile disastroso, il fondo non esiste più (Di domenica 20 febbraio 2022) PAGELLONE Olimpiadi INVERNALI Pechino 2022 Sci alpino, 6,5: quattro medaglie, tutte dalle donne, ma è mancato l’oro come a Sochi 2014 e Torino 2006. Sofia Goggia ha compiuto un’autentica impresa recuperando in soli 23 giorni dal grave infortunio al ginocchio: i rimpianti sono enormi, perché al 100% non solo avrebbe potuto vincere la discesa, ma anche il superG. Comunque la bergamasca si è superata, gettando il cuore oltre l’ostacolo. Nadia Delago ha colto una splendida medaglia di bronzo in discesa: insieme alla sorella Nicol, può rappresentare una vera e propria bussola per l’Italia nel prossimo quadriennio. Bilancio più che positivo anche per Federica Brignone, che torna a casa con l’argento del gigante ed il bronzo della combinata. Le note positive finiscono qua. Non si può negare come il superG femminile abbia ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) PAGELLONEINVERNALISci, 6,5: quattro medaglie, tutte dalle donne, ma è mancato l’oro come a Sochi 2014 e Torino 2006. Sofia Goggia ha compiuto un’autentica impresa recuperando in soli 23 giorni dal grave infortunio al ginocchio: i rimpianti sono enormi, perché al 100% non solo avrebbe potuto vincere la discesa, ma anche il superG. Comunque la bergamasca si è superata, gettando il cuore oltre l’ostacolo. Nadia Delago ha colto una splendida medaglia di bronzo in discesa: insieme alla sorella Nicol, può rappresentare una vera e propria bussola per l’Italia nel prossimo quadriennio. Bilancio più che positivo anche per Federica Brignone, che torna a casa con l’argento del gigante ed il bronzo della combinata. Le note positive finiscono qua. Non si può negare come il superG femminile abbia ...

