Olimpiadi Pechino 2022, le Nazioni con piu medaglie per abitante. Norvegia dilagante, i numeri dell’Italia (Di domenica 20 febbraio 2022) Alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sono salite sul podio, almeno una volta, ben 29 Nazioni diverse. Dalla potenza della Norvegia, fino ai tre Paesi che sono tornati a casa esclusivamente con una medaglia di bronzo. L’Italia ha chiuso al tredicesimo posto con 2 ori, 7 argenti, 8 bronzi (17 medaglie complessive). Gli azzurri sono stati un po’ allergici con le vittorie, ma a livello complessivo si tratta del secondo miglior bottino della storia (inferiore soltanto ai 20 allori di Lillehammer 1994) Ma qual è il Paese che ha vinto il maggior numero di medaglie in base alla proprio numero di abitanti? Il rapporto tra medaglie olimpiche e tasso demografico premia la Norvegia. Gli scandinavi hanno vinto il medagliere con ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) AlleInvernali disono salite sul podio, almeno una volta, ben 29diverse. Dalla potenza della, fino ai tre Paesi che sono tornati a casa esclusivamente con una medaglia di bronzo. L’Italia ha chiuso al tredicesimo posto con 2 ori, 7 argenti, 8 bronzi (17complessive). Gli azzurri sono stati un po’ allergici con le vittorie, ma a livello complessivo si tratta del secondo miglior bottino della storia (inferiore soltanto ai 20 allori di Lillehammer 1994) Ma qual è il Paese che ha vinto il maggior numero diin base alla proprio numero di abitanti? Il rapporto traolimpiche e tasso demografico premia la. Gli scandinavi hanno vinto ilre con ...

