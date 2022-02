Olimpiadi Pechino 2022, la classifica delle medaglie italiane per Regione: svetta la Lombardia, a ruota il Trentino Alto Adige (Di domenica 20 febbraio 2022) L’Italia ha conquistato 17 medaglie alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La spedizione tricolore è stata la seconda della storia per numero complessivo di podi, inferiore soltanto a quella di Lillehammer 1994 (20 allori). Gli azzurri si sono difesi in termini di risultati, ma si è risultati un po’ allergici in termini di vittorie visto che il bottino recita 2 ori, 7 argenti, 8 bronzi. Proprio per questo motivo il Bel Paese occupa il 13mo nel medagliere “classico”, quello che conteggia primariamente il numero di successi. Nel medagliere “all’americana”, dove conta maggiormente il numero complessivo di medaglie, l’Italia si trova al nono posto. Considerando specialità in cui si gareggiava in coppia o in team, l’Italia può fare affidamento su ben 28 medagliati. Ma ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) L’Italia ha conquistato 17alleInvernali di. La spedizione tricolore è stata la seconda della storia per numero complessivo di podi, inferiore soltanto a quella di Lillehammer 1994 (20 allori). Gli azzurri si sono difesi in termini di risultati, ma si è risultati un po’ allergici in termini di vittorie visto che il bottino recita 2 ori, 7 argenti, 8 bronzi. Proprio per questo motivo il Bel Paese occupa il 13mo nelre “classico”, quello che conteggia primariamente il numero di successi. Nelre “all’americana”, dove conta maggiormente il numero complessivo di, l’Italia si trova al nono posto. Considerando specialità in cui si gareggiava in coppia o in team, l’Italia può fare affidamento su ben 28 medagliati. Ma ...

