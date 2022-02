Olimpiadi Pechino 2022, il medagliere finale: la classifica delle nazioni (Di domenica 20 febbraio 2022) Ci siamo. Dopo una lunga attesa, ma a pochi mesi di distanza da quelle estive, prendono finalmente il via le Olimpiadi invernali di Pechino 2022: ecco allora di seguito il medagliere aggiornato in modo puntuale. E ci sarà da divertirsi, visto che l’Italia arriva alla rassegna a cinque cerchi con tante speranze: a questo proposito, per valutare le prestazioni degli azzurri, vi proponiamo di seguito il riepilogo delle medaglie giorno per giorno e la classifica delle nazioni. Appuntamento dunque fissato dal 2 al 19 febbraio in Cina con i Giochi invernali di Pechino, ecco il medagliere. NAZIONE (ORO-ARGENTO-BRONZO) 1 – Norvegia 16-8-13 2 – Germania 12-10-5 3 – Cina 9-4-2 4 – Usa 8-10-7 5 – Svezia 8-5-6 6 – Paesi Bassi ... Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Ci siamo. Dopo una lunga attesa, ma a pochi mesi di distanza da quelle estive, prendono finalmente il via leinvernali di: ecco allora di seguito ilaggiornato in modo puntuale. E ci sarà da divertirsi, visto che l’Italia arriva alla rassegna a cinque cerchi con tante speranze: a questo proposito, per valutare le prestazioni degli azzurri, vi proponiamo di seguito il riepilogomedaglie giorno per giorno e la. Appuntamento dunque fissato dal 2 al 19 febbraio in Cina con i Giochi invernali di, ecco il. NAZIONE (ORO-ARGENTO-BRONZO) 1 – Norvegia 16-8-13 2 – Germania 12-10-5 3 – Cina 9-4-2 4 – Usa 8-10-7 5 – Svezia 8-5-6 6 – Paesi Bassi ...

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Pechino Pechino 2022, le pagelle: i voti dell'Italia, sport per sport Pochi sorrisi invece per Patrick Braumgartner, che dopo aver vinto le Olimpiadi giovanili nel 2012, ... programma al meglio la stagione, arriva a Pechino al top della forma e si ferma solamente al ...

Pechino 2022, hockey maschile: la Finlandia ribalta la Russia e si prende l'oro La Finlandia si aggiudica con merito la medaglia d'oro nel torneo di hockey su ghiaccio, andato in scena nell'ultima giornata delle Olimpiadi 2022 di Pechino. La squadra nordica va a conquistare il secondo successo di questa rassegna nella disciplina che forse più la attendeva: sconfitta in finale la Russia per 2 - 1. Proprio i ...

Olimpiadi Pechino: Johaug e Friedrich il top, Shiffrin il flop. Alle 13 Cerimonia di Chiusura La Gazzetta dello Sport Olympia 2022: doppietta tedesca nel bob a quattro – Francesco Friedrich fa la storia a Pechino Inoltre, il 31enne ha collezionato quattro vittorie olimpiche dopo l’oro con Andre Lange, l’atleta di bob di maggior successo nella storia delle Olimpiadi ... una trasferta al galà di chiusura a ...

Pechino 2022: nel team event, gli azzurri si fermano ai quarti Nella finalina con in palio le medaglia di bronzo, successo per la Norvegia che ha piegato gli Stati Uniti. Per la Shiffrin l'ennesima delusione di un'Olimpiade davvero negativa e senza nessuna ...

