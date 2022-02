Olimpiadi Pechino 2022 | Cerimonia di chiusura oggi in tv | canale | orario e diretta streaming

(Di domenica 20 febbraio 2022) Siamo ufficialmente arrivati alla fine di questa avventura olimpica, che ha regalato tante soddisfazioni ai colori azzurri. Questo pomeriggio, a partire dalle ore 13 italiane (ore 20 locali), è in programma ladi, con Francesca Lollobrigida pronta a guidare la spedizione dei 118 atleti italiani. In programma anche l’importante passaggio di consegne con Milano-Cortina 2026, prossima sede dei Giochi, con il sindaco diche passerà la bandiera olimpica al Presidente del CIO, il quale a sua volta la consegnerà ai sindaci di Milano e Cortina, che la sventoleranno per otto volte. SEGUI IL LIVE DELLAIL MEDAGLIERE Latv – Lasarà trasmessa in chiaro su Rai 2 a partire dalle 12:55. La...

Advertising

vaticannews_it : #19febbraio #Pechino2022 Conclusi sedici giorni di gare intense che hanno visto confrontarsi atleti di tutto il mon… - Eurosport_IT : A soli 23 giorni dall'infortunio, Sofia Goggia sale sul podio alle Olimpiadi di Pechino: UN ARGENTO CHE RESTERÀ NEL… - Eurosport_IT : Il risveglio dell'Italia è da SOGNOOOO ???????? #SciAlpino | #Beijing2022 | #Goggia | #Delago - MasashiKohmura : RT @neveitalia: Therese Johaug per un ultimo sigillo olimpico: la 30 km femminile chiude il programma dello sci di fondo a Pechino 2022 #be… - zazoomblog : Olimpiadi Pechino 2022: tutti i live e le dirette giorno per giorno - #Olimpiadi #Pechino #2022: #tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Olimpiadi Pechino

La Gazzetta dello Sport

3.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della 30 km mass start femminile in tecnica libera delledi2022, ultima gara del programma a Cinque Cerchi per ...Ma ail tedesco ci riesce per la seconda volta consecutiva. Il bis del bis del 2018 a PyeongChang è realizzato in pieno, col brivido. Il mito ora è lui, che pure aveva vinto tanto prima di ...Si è ispirata a Vonetta Flowers, prima afroamericana a vincere un oro alle Olimpiadi invernali ... Le servirà la lezione di Pechino 2022: «Anche quando tutto gioca contro di te non devi mai smettere ...L’Italia ha conquistato 17 medaglie alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: 2 ori, 7 argenti, 8 bronzi. Si tratta del secondo miglior risultato di sempre per la nostra Nazionale, inferiore soltanto ...