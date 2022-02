Olimpiadi | pagelle Italia 20 febbraio | Baumgartner | è un punto di svolta? Vinatzer anello debole

Leggi su oasport

(Di domenica 20 febbraio 2022)DOMENICA 20Federica Brignone, 5,5: “E’ da un anno che non mi alleno in parallelo, mi sono rifiutata“. E si è visto. Sin dall’ottavo contro la Russia dà la sensazione di non essere a suo agio, poi viene sconfitta nettamente da Paula Moltzan. Il raggio di curva così stretto del parallelo si addice poco alla sciata della valdostana. Marta Bassino, 6,5: è la campionessa del mondo in carica di parallelo e fa il suo dovere, prendendosi anche la soddisfazione di battere per 2 centesimi Mikaela Shiffrin. I tempi della piemontese, ad ogni modo, non erano così veloci: per l’oggi la medaglia era fuori portata. Luca De Aliprandini, 5,5: è competitivo in parallelo, tuttavia l’errore commesso nei quarti si è rivelato fatale per le chance azzurre. Per lui una brutta ...