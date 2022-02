Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 | quando si disputeranno i prossimi Giochi? Date e città | si torna in Italia!

(Di domenica 20 febbraio 2022) Ledi Pechino 2022 si sono ufficialmente concluse e durante la Cerimonia di Chiusura nella capitale cinese è avvenuto il sempre iconico passaggio di consegne con i sindaci delle località che ospiteranno la prossima edizione deiriservati agli sport della neve e del ghiaccio. L’Italia è al centro dell’attenzione, visto che tra quattro anni andranno in scena ledi: la rassegna a cinque sbarcherà nel nostro Paese a venti anni di distanza da Torino 2006 e si preannuncia un evento decisamente spettacolare. Saranno svariate le aree interessate nell’organizzazione, non soltanto le due località che figurano nel nome della manifestazione. Pensiamo a Bormio (sci alpino maschile), Anterselva ...

Questo è il momento dei bilanci, magari della commozione e certamente anche dell'arrivederci alla prossima edizione delle, che per noi sarà davvero speciale. L'appuntamento ...Di fatto l'età media degli italiani medagliati alledi Pechino 2022 tocca la quota di 28,42 anni, considerando soltanto una volta i vari plurimedagliati. In caso contrario si ...Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 si disputeranno da venerdì 6 febbraio a domenica 22 febbraio. Chiaramente il programma dettagliato, il calendario giorno per giorno, tutti gli orari ...Se ne è parlato anche su altri media Nella notte italiana però ci saranno gli ultimi cambiamenti nel medagliere, scopriamo allora tutto quello che succederà oggi, domenica 20 febbraio, nella diretta ...