Olimpiadi 2022 | sufficienza piena con i freddi numeri Italia anziana | piazzata e poco vincente

(Di domenica 20 febbraio 2022) Nelle prossime ore leggerete di bilanci ottimi e dichiarazioni trionfalistiche. Passerà il messaggio che sia stata una Olimpiade come poche altre nella storia. Eppure inon sempre raccontano tutta la verità. A nostro avviso la spedizionena ha raggiunto laa Pechino, forse anche qualcosa in più: diciamo pure un 6,5. Ma le apoteosi sono un’altra cosa… 17 podi sono tanti: solo a Lillehammer 1994 si era fatto meglio con 20. Da allora il numero di eventi e competizioni è cresciuto a dismisura, in particolare con l’avvento delle gare miste sempre più di moda. 2 ori, 7 argenti ed 8 bronzi raccontano di un’propensa alla vittoria e con un numero limitato di campioni. Il Bel Paese ha concluso al 13° posto ...

Pochi sorrisi invece per Patrick Braumgartner, che dopo aver vinto legiovanili nel 2012, rimane un talento inespresso. L'azzurro resta fuori dalla quarta manche nel doppio con Robert ...La Finlandia si aggiudica con merito la medaglia d'oro nel torneo di hockey su ghiaccio, andato in scena nell'ultima giornata delledi Pechino. La squadra nordica va a conquistare il secondo successo di questa rassegna nella disciplina che forse più la attendeva: sconfitta in finale la Russia per 2 - 1. Proprio i ...Inoltre, il 31enne ha collezionato quattro vittorie olimpiche dopo l’oro con Andre Lange, l’atleta di bob di maggior successo nella storia delle Olimpiadi. Tuttavia, Lang ha un’altra medaglia ...L’orizzonte ultimo è il 2025 perché vogliamo che tutto sia compiuto per le Olimpiadi invernali programmate per il 2026”. Il Consiglio d’amministrazione di Fnm ha deliberato l’acquisto di 6 ...