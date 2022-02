Olimpiadi 2022 | il medagliere del biathlon | la Norvegia domina | Italia presente col bronzo di Dorothea Wierer

(Di domenica 20 febbraio 2022) Laha vinto ilnelalleInvernali di Pechino. La corazzata scandinava ha conquistato bene 14 medaglie complessive: 6 ori, 2 argenti, 6 bronzi. Un trionfo su tutta la linea, tanto che hanno doppiato il più immediato inseguitore: la Francia si è fermata a 7 allori (3 ori). Svezia e Germania portano a casa un titolo a testa, chiudendo così in terza e quarta posizione. La Russia (o per la precisione ROC, Comitato Olimpico Russo) ha messo le mani su quattro medaglie ma senza salire sul gradino più alto del podio. L’nel, in settima posizione, grazie alconquistato danella sprint: ci si aspettava forse qualcosina ...

La Finlandia si aggiudica con merito la medaglia d'oro nel torneo di hockey su ghiaccio, andato in scena nell'ultima giornata delledi Pechino. La squadra nordica va a conquistare il secondo successo di questa rassegna nella disciplina che forse più la attendeva: sconfitta in finale la Russia per 2 - 1. Proprio i ...DALL'INVIATO A PECHINO. Timothy LeDuc è il primo atleta non binario ai Giochi olimpici invernali. Ha gareggiato nel pattinaggio di figura assieme ad Ashley Cain - Gribble e ha chiuso all'ottavo posto. ...Conferme e grandi sorprese: anche l'ultimo giorno di gare ha saputo entusiasmare. Ultimo giro di giostra alle Olimpiadi dove oggi, prima della scintillante cerimonia di chiusura, altri atleti hanno ...La situazione però non è rosea in tutti gli sport e servirà trovare la chiave giusta per potenziare tutti i settori in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Di seguito, le pagelle e i voti ...