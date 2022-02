Nuovo Centro fiere: lo sprint dei lavori in un piano da 13 milioni. Ecco i tempi per la messa a punto della struttura principale (Di domenica 20 febbraio 2022) MACERATA - Completata la costruzione delle due torrette, una all'ingresso e l'altra sullo sfondo, sono in fase di produzione le pareti in prefabbricato che costituiranno la struttura dei nuovi ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 20 febbraio 2022) MACERATA - Completata la costruzione delle due torrette, una all'ingresso e l'altra sullo sfondo, sono in fase di produzione le pareti in prefabbricato che costituiranno ladei nuovi ...

Advertising

grafuio : RT @parallelecinico: Karl-Anthony Towns diventa il primo centro di sempre a vincere la gara di tiro da 3: e per togliersi lo sfizio, ha anc… - MenteLi10342272 : @Maurofabio31 Stanno nascendo troppi moventi di centro, tutto per non avere una coalizione vincente alle prossime e… - paki74 : RT @parallelecinico: Karl-Anthony Towns diventa il primo centro di sempre a vincere la gara di tiro da 3: e per togliersi lo sfizio, ha anc… - SimoneTestini : RT @parallelecinico: Karl-Anthony Towns diventa il primo centro di sempre a vincere la gara di tiro da 3: e per togliersi lo sfizio, ha anc… - dubitansmulier : Gambe di nuovo a squadra, torace rivolto al centro ora, rapidissima grattata di naso. #jeru -