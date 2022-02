Nuoto | Alessandro Miressi e Arianna Castiglioni in evidenza a San Marino

Leggi su oasport

(Di domenica 20 febbraio 2022) Primi segnali in vista di quel che sarà. Nel 19° Meeting del Titano, a San, diversi esponenti della Nazionale disi sono cimentati per dare il via a una stagione che più ricca di eventi non si può. Partiamo dai tempi di un certo rilievo ovvero quelli die di. La lombarda ha concluso la due-giorni sammarinese con crono interessanti: nei 50 rana è arrivato il personale di 30?05, mentre sulla distanza doppia 1’06?84 tanto per gradire. Per quanto riguarda il campione del mondo in vasca corta dei 100 stile libero, una prestazione da 48?84 a precedere il compagno di staffetta Lorenzo Zazzeri (49?43) e Leonardo Deplano (49?77). Si è rivisto in vasca anche Gabriele Detti che ha nuotato i 400 stile libero in 3’51?61 a precedere Matteo Lamberti ...