Notte di violenza a Milano: quattro giovanissimi accoltellati e rapinati da nordafricani. Si cercano i colpevoli (Di domenica 20 febbraio 2022) Milano, 20 feb – Notte di violenza a Milano nelle zone della movida: sei feriti, di cui quattro accoltellati, a scopo di rapina, a quanto pare da gruppi di nordafricani. Si cercano ancora i colpevoli. Si tratta di episodi apparentemente isolati ma non è escluso che siano collegati. Nella città del sindaco dell’inclusività Beppe Sala, le gang di magrebini e non solo sono ormai fuori controllo. Notte di violenza a Milano: quattro accoltellati e rapinati da nordafricani Da piazza Gae Aulenti a corso Como, nelle zone centrali della movida milanese. Sei ragazzi sono rimasti feriti tra le 3.30 e le 5.30 tra le vie dei ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 20 febbraio 2022), 20 feb –dinelle zone della movida: sei feriti, di cui, a scopo di rapina, a quanto pare da gruppi di. Siancora i. Si tratta di episodi apparentemente isolati ma non è escluso che siano collegati. Nella città del sindaco dell’inclusività Beppe Sala, le gang di magrebini e non solo sono ormai fuori controllo.didaDa piazza Gae Aulenti a corso Como, nelle zone centrali della movida milanese. Sei ragazzi sono rimasti feriti tra le 3.30 e le 5.30 tra le vie dei ...

Advertising

IlPrimatoN : Le aggressioni a scopo di rapina potrebbero essere collegate tra loro - MutiLeonilde : RT @FrancoScarsell2: Le notti,nelle vie e quartieri della movida di Milano,diventano luoghi di indescrivibile violenza. Ragazzi,persi in lo… - feniceblu1 : @Teta92057388 Se fosse vera violenza o costrizione, gfvip interveniva. Ma gli autori sanno e dirigono. Neanche gli… - Arabella_88888 : @katiusc58832935 @Soleil_stasi esatto. I primi da denunciare sono gli autori del @GrandeFratello per aver permesso… - Steph3nie1 : L'unica violenza di alex è stato quell urlo alle 3 di notte ma in quel caso la violenza è stata nei confronti dei nostri timpani quindi..... -