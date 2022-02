Notte di accoltellamenti nella movida milanese: fenomeno sempre più frequente su cui riflettere (Di domenica 20 febbraio 2022) Vittime e protagonisti hanno tra i 15 e i 20 anni ma sono coinvolti anche minorenni. Aggressioni per motivi futili con uno stato di alterazione dovuto all'alcol Leggi su tg.la7 (Di domenica 20 febbraio 2022) Vittime e protagonisti hanno tra i 15 e i 20 anni ma sono coinvolti anche minorenni. Aggressioni per motivi futili con uno stato di alterazione dovuto all'alcol

Advertising

SkyTG24 : #Milano, accoltellamenti tra ragazzi nella notte: cinque feriti - MediasetTgcom24 : Accoltellamenti tra ragazzi nella notte a Milano, quattro feriti #milano #stazionecentrale - Agenzia_Ansa : Accoltellamenti tra ragazzi di notte a Milano, 5 feriti #ANSA - istrian10 : RT @VoxNewsInfo2: : Milano come Londra: ondata di accoltellamenti nella notte, nordafricani fuori controllo - marocchi1965 : @elirobron2 Ieri notte 5 ragazzi in ospedale a Milano per accoltellamenti. Ma il #tg1 si occupa della movida a Napoli. -