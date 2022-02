Nothing, dopo gli incredibili auricolari produrranno smartphone: ecco il progetto (Di domenica 20 febbraio 2022) Sono emerse delle ottime notizie per quanto riguarda i progetti futuri di una particolare società, la quale ha intenzione di iniziare a produrre dei cellulari dopo il successo dei suoi auricolari. Ma in che modo lo faranno? Il marchio della società Nothing, la quale è conosciuta per le sue cuffiette – Computermagazine.itArriva questa news proprio da Carl Pei, co-fondatore di OnePlus e attuale direttore di Nothing, il quale ha fatto sapere a tutti noi che abbia intenzione di cominciare a sviluppare degli smartphone. Non si limiterà a realizzare soltanto delle cuffiette trasparenti, ragione per la quale pare che sia davvero pronto a tutto. Ma che tipo di informazioni sappiamo in merito? Ad esempio che il chip è probabile che sarà uno Snapdragon, e a confermalo non è solo il profilo di ... Leggi su computermagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) Sono emerse delle ottime notizie per quanto riguarda i progetti futuri di una particolare società, la quale ha intenzione di iniziare a produrre dei cellulariil successo dei suoi. Ma in che modo lo faranno? Il marchio della società, la quale è conosciuta per le sue cuffiette – Computermagazine.itArriva questa news proprio da Carl Pei, co-fondatore di OnePlus e attuale direttore di, il quale ha fatto sapere a tutti noi che abbia intenzione di cominciare a sviluppare degli. Non si limiterà a realizzare soltanto delle cuffiette trasparenti, ragione per la quale pare che sia davvero pronto a tutto. Ma che tipo di informazioni sappiamo in merito? Ad esempio che il chip è probabile che sarà uno Snapdragon, e a confermalo non è solo il profilo di ...

Advertising

79Kezia : Sorge dopo la slinguata, pretende essere buona e NoN aver fatto Nothing at ALL! Stava quasi piangendo... ???????????… - callmefree1 : Arrestato il capo di Freedom Convoy dopo essersi consegnato alla polizia: 'Non ho fatto niente di male' - LifeSite - maiohosonno1 : RT @lafintacinica: non sottovaluterei nemmeno il “and nothing will take us apart” sbagliato, ma cantato con convinzione dopo averla guardat… - AllForLove___ : RT @lafintacinica: non sottovaluterei nemmeno il “and nothing will take us apart” sbagliato, ma cantato con convinzione dopo averla guardat… - rachi_2808 : RT @lafintacinica: non sottovaluterei nemmeno il “and nothing will take us apart” sbagliato, ma cantato con convinzione dopo averla guardat… -