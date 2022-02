Norrie rovina la festa a Opelka | trionfo da record a Delray Beach

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Norrie rovina

SuperNews

ha festeggiato il terzo titolo ATP in otto finali e conferma una curiosa tradizione positiva. Ha giocato solo due tornei da testa di serie numero 1, questo e Los Cabos 2021, e li ha vinti ...ha festeggiato il terzo titolo ATP in otto finali e conferma una curiosa tradizione positiva. Ha giocato solo due tornei da testa di serie numero 1, questo e Los Cabos 2021, e li ha vinti ...Nella prima finale fra le prime due teste di serie a Delray Beach, Cameron Norrie ha rovinato la festa di Reilly Opelka. Lo statunitense, che vive non lontano dall'impianto che ospita gli incontri ...Mancherà il campione uscente, il polacco Hubert Hurkacz, sconfitto a Rotterdam da Lorenzo Musetti, ma in compenso il numero 1 del tabellone sarà un altro vincitore di Masters 1000, ovvero Cameron ...