Non solo Real Madrid e Barcellona, un club di Premier League vuole Fabian Ruiz (Di domenica 20 febbraio 2022) La prossima estate sarà fondamentale per conoscere il futuro di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 con il Napoli, ma al momento non pare intenzionato a rinnovare l'accordo. Ecco perché una cessione a fine stagione appare la cosa più probabile. Fabian Ruiz Napoli Sulle tracce del centrocampista ci sono da tempo le big di Spagna, con Real Madrid e Barcellona in prima linea. Eppure il Daily Mirror rivela che anche una squadra di Premier League si sarebbe inserita nella corsa per il suo acquisto: si tratta dell'Arsenal allenatore da Arteta, suo grande estimatore. Addirittura pare tra i Gunners e l'agente del calciatore ci sia stato già un primo incontro. Il Napoli sa bene che in ...

