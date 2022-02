Non solo il Rossini, per Valentino anche il park di zona Acquedotto. Ma la data rimane un mistero (Di domenica 20 febbraio 2022) PESARO - Per l'evento di Valentino Rossi e del Team Vr46 al teatro Rossini del prossimo 23 febbraio, mercoledì, una buona parte del parcheggio di via dell'Acquedotto sarà 'off - limits'. La macchina ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 20 febbraio 2022) PESARO - Per l'evento diRossi e del Team Vr46 al teatrodel prossimo 23 febbraio, mercoledì, una buona parte del parcheggio di via dell'sarà 'off - limits'. La macchina ...

Advertising

zerocalcare : Per gli indignati e offesi che sentono di dovermi dire che non mi leggeranno mai più, iddio mi è testimone che ho d… - elio_vito : Spiace che @CarloCalenda non abbia invitato al Congresso (buon lavoro!) #M5S e #FdI. È profondamente sbagliato esc… - GiovaQuez : Proviamo a rispiegarlo: - Non è stata autorizzata una quarta 4a dose per tutti, solo per gli immunodepressi - Per… - solaremente : @evamarghe Qua non si tratta se è o non è preparata,perché ae sembra che chi va a governare fa solo debito,il punto… - Baldaranza : RT @dario39355099: @Baldaranza Non ci sono solo i colori primari! -