Nizza-Angers, le formazioni ufficiali: Gouiri in panchina (Di domenica 20 febbraio 2022) Il Nizza cerca riscatto dopo due sconfitta consecutive: occasione nella sfida odierna contro l’Angers in casa per tornare ai tre punti (di seguito le formazioni ufficiali). Dopo un ottimo periodo di forma i rivieraschi sono incappati in due stop, il più clamoroso dei quali è il ko tra le mura amiche contro la matricola Clermont. La settimana successiva, Dolberg e compagni hanno perso 2-0 il big match contro il Lione. I rossoneri sono terzi in classifica, posizione che qualifica ai preliminari di Champions League. L’obiettivo, invece, è il secondo posto per andare direttamente ai gironi: la distanza dal Marsiglia, prima inseguitrice dell’inarrivabile PSG, è di quattro punti. Il Nizza deve fare attenzione anche alle spalle, dal momento che il sorprendente Strasburgo quarto in classifica è staccato di un ... Leggi su 11contro11 (Di domenica 20 febbraio 2022) Ilcerca riscatto dopo due sconfitta consecutive: occasione nella sfida odierna contro l’in casa per tornare ai tre punti (di seguito le). Dopo un ottimo periodo di forma i rivieraschi sono incappati in due stop, il più clamoroso dei quali è il ko tra le mura amiche contro la matricola Clermont. La settimana successiva, Dolberg e compagni hanno perso 2-0 il big match contro il Lione. I rossoneri sono terzi in classifica, posizione che qualifica ai preliminari di Champions League. L’obiettivo, invece, è il secondo posto per andare direttamente ai gironi: la distanza dal Marsiglia, prima inseguitrice dell’inarrivabile PSG, è di quattro punti. Ildeve fare attenzione anche alle spalle, dal momento che il sorprendente Strasburgo quarto in classifica è staccato di un ...

Advertising

ilveggente_it : ?? #Ligue1 Venticinquesima giornata di Ligue 1. Ecco i nostri #pronostici riguardanti #NizzaAngers e altre cinque p… - infobetting : Nizza-Angers (domenica 20 febbraio, ore 13): formazioni, quote, pronostici - losqualosaltato : @CalcioFinanza Voglio conoscere i cinesi matti per Wolverhampton e che si alzano alle 3 del mattino per vedere Nizz… -