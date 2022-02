Nella giornata mondiale della giustizia sociale: diritti umani e uguaglianza al centro (Di domenica 20 febbraio 2022) Oggi, come ogni 20 febbraio, si celebra la “giornata mondiale della giustizia sociale“. Istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 2008, il suo scopo è concentrarsi sulla difficile situazione dell’ingiustizia sociale in tutto il mondo e premere per miglioramenti e soluzioni. La giornata nasce per promuovere gli sforzi e affrontare questioni come la povertà, l’esclusione, l’occupazione, l’equità di genere e l’accesso al benessere sociale e alla giustizia per tutti. Come riconosciuto dall’Onu, la giustizia sociale, l’uguaglianza e l’equità costituiscono infatti i valori fondamentali di tutte le società ed è da questi valori che bisogna partire per ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 20 febbraio 2022) Oggi, come ogni 20 febbraio, si celebra la ““. Istituita dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 2008, il suo scopo è concentrarsi sulla difficile situazione dell’inin tutto il mondo e premere per miglioramenti e soluzioni. Lanasce per promuovere gli sforzi e affrontare questioni come la povertà, l’esclusione, l’occupazione, l’equità di genere e l’accesso al benesseree allaper tutti. Come riconosciuto dall’Onu, la, l’e l’equità costituiscono infatti i valori fondamentali di tutte le società ed è da questi valori che bisogna partire per ...

Advertising

GiovaAlbanese : Verso il Villarreal | Per #Dybala e #Rugani previsti esami strumentali nella giornata di domani: oggi più cautela.… - GiovaAlbanese : La scorsa stagione il quarto posto è stato raggiunto all’ultima giornata con 78 punti, come nella stagione preceden… - vaticannews_it : #19febbraio #Vaticano Il cardinale Segretario di Stato celebra una Messa nella Basilica vaticana con i partecipanti… - fravella74 : RT @Anastasias73: Non ci vuole molto per fare di una giornata una bella giornata; basta un raggio di sole nel cuore, la meraviglia negli oc… - marco_stolfi : RT @GiovaAlbanese: La scorsa stagione il quarto posto è stato raggiunto all’ultima giornata con 78 punti, come nella stagione precedente. L… -