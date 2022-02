NASCAR: Villeneuve cambia motore (Di domenica 20 febbraio 2022) Un inizio da sogno per Jacques Villeneuve nella NASCAR, forse troppo bello per essere vero. Il canadese ed il team Herzberg hanno raggiunto il non scontato traguardo della qualifica (cosa di cui loro stessi si sono detti sorpresi), ma nelle ultime ore è arrivata la mazzata. Il team olandese ha annunciato la sostituzione del motore sulla Ford numero 27, che per regolamento implicherà la retrocessione della vettura in ultima fila. Daytona 500 2022: Hendrick re delle qualifiche NASCAR: perché Villeneuve ha cambiato motore? I guai sono cominciati già nella Duel numero 2. Poco prima della bandiera verde, Jacques ha lamentato un problema tecnico, che lo ha costretto ad una sosta imprevista. È riuscito a schierarsi per la gara di qualificazione, ma dopo 34 giri si ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 20 febbraio 2022) Un inizio da sogno per Jacquesnella, forse troppo bello per essere vero. Il canadese ed il team Herzberg hanno raggiunto il non scontato traguardo della qualifica (cosa di cui loro stessi si sono detti sorpresi), ma nelle ultime ore è arrivata la mazzata. Il team olandese ha annunciato la sostituzione delsulla Ford numero 27, che per regolamento implicherà la retrocessione della vettura in ultima fila. Daytona 500 2022: Hendrick re delle qualifiche: perchéhato? I guai sono cominciati già nella Duel numero 2. Poco prima della bandiera verde, Jacques ha lamentato un problema tecnico, che lo ha costretto ad una sosta imprevista. È riuscito a schierarsi per la gara di qualificazione, ma dopo 34 giri si ...

