Napoli: infortunio Insigne, fuori col Cagliari. Emergenza Spalletti (Di domenica 20 febbraio 2022) Lorenzo Insigne non giocherà la sfida con il Cagliari e si allunga la lista degli indisponibili per Luciano Spalletti. A questo punto l’Emergenza diventa sempre più evidente, dato che mancheranno ben tre giocatori nel reparto offensivo. Inoltre a centrocampo sono assenti anche Anguissa e Lobotka. Un vero problema per il tecnico del Napoli che deve provare a vincere il match con il Cagliari, per sfruttare il pareggio tra Salernitana e Milan e tenere il passo per lo scudetto e consolidare la zona Champions League dopo la sconfitta dell’Atalanta con la Fiorentina. Il report ufficiale del Napoli fa sapere che “Insigne non prenderà parte alla trasferta di Cagliari in seguito a un affaticamento alla coscia destra accusato nell’allenamento di ... Leggi su napolipiu (Di domenica 20 febbraio 2022) Lorenzonon giocherà la sfida con ile si allunga la lista degli indisponibili per Luciano. A questo punto l’diventa sempre più evidente, dato che mancheranno ben tre giocatori nel reparto offensivo. Inoltre a centrocampo sono assenti anche Anguissa e Lobotka. Un vero problema per il tecnico delche deve provare a vincere il match con il, per sfruttare il pareggio tra Salernitana e Milan e tenere il passo per lo scudetto e consolidare la zona Champions League dopo la sconfitta dell’Atalanta con la Fiorentina. Il report ufficiale delfa sapere che “non prenderà parte alla trasferta diin seguito a un affaticamento alla coscia destra accusato nell’allenamento di ...

