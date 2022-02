Napoli, Fabian si è allenato in gruppo, per Osimhen solo palestra in via precauzionale (Di domenica 20 febbraio 2022) Il Napoli ha pubblicato sul suo sito ufficiale il report dell’allenamento del mattino. Oltre alla notizia relativa all’indisponibilità di Lorenzo Insigne per la trasferta a Cagliari, in seguito ad un affaticamento alla coscia registrato durante la seduta mattutina, il club dà altre informazioni in merito agli infortunati presenti in squadra. La buona notizia sembra essere quella del recupero di Fabian Ruiz, che si è allenato regolarmente con il resto della squadra. Politano, invece, che sembrava quello più recuperabile per la trasferta, almeno a detta di Spalletti, ha svolto solo personalizzato in campo. Niente allenamento per Victor Osimhen. Per lui solo lavoro in palestra, ma per una scelta che il club definisce precauzionale. Anguissa continua le ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 20 febbraio 2022) Ilha pubblicato sul suo sito ufficiale il report dell’allenamento del mattino. Oltre alla notizia relativa all’indisponibilità di Lorenzo Insigne per la trasferta a Cagliari, in seguito ad un affaticamento alla coscia registrato durante la seduta mattutina, il club dà altre informazioni in merito agli infortunati presenti in squadra. La buona notizia sembra essere quella del recupero diRuiz, che si èregolarmente con il resto della squadra. Politano, invece, che sembrava quello più recuperabile per la trasferta, almeno a detta di Spalletti, ha svoltopersonalizzato in campo. Niente allenamento per Victor. Per luilavoro in, ma per una scelta che il club definisce. Anguissa continua le ...

