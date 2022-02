Napoli, Fabian finisce nel mirino di un club di Premier League (Di domenica 20 febbraio 2022) Fabian Ruiz finisce nel mirino dell’Arsenal: gli inglesi sarebbero pronti a fare un’offerta al Napoli per il centrocampista spagnolo Nella prossima sessione di mercato potrebbe esserci un assalto della Premier League per Fabian Ruiz. Il centrocampista del Napoli, secondo il Sunday Mirror, sarebbe finito nel mirino dell’Arsenal di Arteta. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 20 febbraio 2022)Ruizneldell’Arsenal: gli inglesi sarebbero pronti a fare un’offerta alper il centrocampista spagnolo Nella prossima sessione di mercato potrebbe esserci un assalto dellaperRuiz. Il centrocampista del, secondo il Sunday Mirror, sarebbe finito neldell’Arsenal di Arteta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ???? #Napoli, sirene inglesi per #FabianRuiz: sullo spagnolo gli occhi dell’ #Arsenal ?? Le ultime #LeBombeDiVlad #LBDV #C… - infoitsalute : Fabian ha recuperato, lavoro precauzionale per Osimhen. Il report del Napoli - MarcoDiMaro : Altra tegola in casa Napoli, dopo Lobotka, Anguissa, Politano e Lozano si ferma anche Insigne. Fabián e Tuanzebe r… - ContropiedeA : Si è fermato anche Lorenzo Insigne che salterà Cagliari-Napoli; fabian disponibile e Osimhen potrebbe subentrare av… - infoitsalute : Napoli, Fabian si è allenato in gruppo, per Osimhen solo palestra in via precauzionale - ilNapolista -