Napoli-Barcellona in tv in chiaro: canale, orario e streaming ritorno spareggio Europa League

Alle 21:00 di giovedì 24 febbraio riflettori puntati sul 'Maradona per Napoli-Barcellona, in occasione della sfida di ritorno dello spareggio di Europa League 2021/2022. Si riparte dall'1-1 del Camp Nou con i gol di Zielinski e F. Torres. La partita potrà essere seguita su Sky e Dazn oltre che in streaming sulla piattaforma Sky Go. Ma potrà essere seguita anche in chiaro su TV8 oltre che su TV8.it. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

