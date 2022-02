Napoli, altra tegola per Spalletti: Insigne salta la trasferta di Cagliari (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di lunedì contro il Cagliari per il posticipo della 26esima giornata di Serie A. Il gruppo dopo una prima fase di torello e partita a campo ridotto, ha svolto esercitazione tattica e lavoro su calci piazzati. Fabian ha svolto l’intera seduta in gruppo. Lobotka ha svolto lavoro in palestra. Politano personalizzato in campo. Lozano lavoro personalizzato in palestra e in campo. Osimhen ha svolto personalizzato in palestra a scopo precauzionale. Anguissa ha svolto terapie. Insigne non prenderà parte alla trasferta di Cagliari in seguito a un affaticamento alla coscia destra accusato nell’allenamento di questa mattina. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 20 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per ilall’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match di lunedì contro ilper il posticipo della 26esima giornata di Serie A. Il gruppo dopo una prima fase di torello e partita a campo ridotto, ha svolto esercitazione tattica e lavoro su calci piazzati. Fabian ha svolto l’intera seduta in gruppo. Lobotka ha svolto lavoro in palestra. Politano personalizzato in campo. Lozano lavoro personalizzato in palestra e in campo. Osimhen ha svolto personalizzato in palestra a scopo precauzionale. Anguissa ha svolto terapie.non prenderà parte alladiin seguito a un affaticamento alla coscia destra accusato nell’allenamento di questa mattina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

