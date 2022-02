MOVIOLA – Udinese-Lazio, contatto in area tra Pereyra e Milinkovic-Savic: chiesto il rigore (Di domenica 20 febbraio 2022) Episodio da MOVIOLA in Udinese-Lazio. Nel finale della sfida della Dacia Arena finisce giù Pereyra dopo un dribbling su Milinkovic-Savic. Proteste veementi dei giocatori di casa, con l’argentino che resta a lungo a terra in area. Rivedendo le immagini, non sembra possano esserci gli estremi per il penalty: se è vero che un contatto c’è, è anche vero che la gamba del centrocampista biancoceleste è piantata a terra e il tocco è quasi indotto dal piede del Tucu che va a sbattere su quello dell’avversario fermo e ancorato. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 20 febbraio 2022) Episodio dain. Nel finale della sfida della Dacia Arena finisce giùdopo un dribbling su. Proteste veementi dei giocatori di casa, con l’argentino che resta a lungo a terra in. Rivedendo le immagini, non sembra possano esserci gli estremi per il penalty: se è vero che unc’è, è anche vero che la gamba del centrocampista biancoceleste è piantata a terra e il tocco è quasi indotto dal piede del Tucu che va a sbattere su quello dell’avversario fermo e ancorato. SportFace.

