Mourinho show | dopo le manette ecco il gesto del telefono | VIDEO

sportmediaset : #Mourinho show all'Olimpico: rabbia, espulsione e silenzio postpartita. #SportMediaset - DajeRomaDaje5 : RT @romatube_it: ???? '#Mourinho show' Il motivo dell'espulsione ???? - riccardo_casoli : RT @romatube_it: ???? '#Mourinho show' Il motivo dell'espulsione ???? - romatube_it : ???? '#Mourinho show' Il motivo dell'espulsione ???? - TuttoASRoma : Mourinho, l’unico show è sempre con l’arbitro: “Non parlo, vado a casa” -

Un'ultima annotazione per lodidi fronte alle tattiche dilatorie del Verona: il tecnico romanista avrà pure esagerato, come in fondo ama fare, ma ha ragione da vendere. Non si possono ......Cosa voleva direcol gesto del telefono Lo sfogo disu Instagram... Lo Special One si è reso protagonista di un vero e proprio: tante lamentele per le perdite di tempo ...mentre i veronesi hanno cominciato l'assurdo show delle perdite di tempo ogni volta assecondati dall'ineffabile Pairetto. Pairetto a colloquio con Mourinho (As Roma via Getty Images) Mou si è giocato ..."No, no, Mourinho non arriva, Mourinho va a casa ... Nel finale della partita l'allenatore portoghese si è reso protagonista di un vero e proprio show: tante lamentele per le perdite di tempo degli ...