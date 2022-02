Mourinho e il gesto della telefonata a Pairetto | il significato è ambiguo

Advertising

Gazzetta_it : Mourinho fa il gesto del telefono a Pairetto: espulso! - Agenzia_Ansa : SERIE A | Il 'gesto del telefono' è costato a Mourinho l'espulsione nel recupero di #RomaVerona. Il tecnico portogh… - Alex_Doratiotto : RT @guglielmotim: #Mourinho in un gesto che sa d'amarcord: ricorda a #Pairetto le belle telefonate dei bei tempi del papà (all'epoca design… - Cosma74 : RT @moggifake: A chi ha indirizzato questo gesto #Mourinho ? E perché proprio a #Pairetto ? #RomaVerona ?? ???? - Damianodanny1 : RT @Damianodanny1: A MOUSO DURO MOURINHO SCAPOCCIA X PERDITE DI TEMPO GIOCATORI DEL VERONA GESTO TELEFONATA A ARBITRO PAIRETTO CHE LO… -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho gesto

ROMA - Il calcio è una magia. Sovverte equilibri e giudizi, umori e certezze, cancellando l'ordine precostituito delle cose. E così il sabato pazzo di José, sfregiato dall'espulsione e indirizzato al disastro, risulta a mente fredda digeribile grazie alla demolizione di un principio storico: si vince con l'esperienza, con i giovani mica vai ...Cosa voleva dire Josèmettendo la mano all'orecchio e mimando ildel telefono nei confronti di Pairetto ? Ilche è costato il cartellino rosso allo Special One nel finale di Roma - Verona è difficile ...Mourinho ha mostrato a Pairetto, figlio del designatore del periodo di Calciopoli e fratello di un dirigente della Juventus, il gesto del telefono, dal significato ambiguo. Ma non lo sapremo mai ...Mourinho ha mostrato a Pairetto, figlio del designatore del periodo di Calciopoli e fratello di un dirigente della Juventus, il gesto del telefono, dal significato ambiguo. Ma non lo sapremo mai ...