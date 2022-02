Morto Pierluigi Frosio, bandiera del Perugia dei miracoli: aveva 73 anni (Di domenica 20 febbraio 2022) A dare la notizia della morte di Pierluigi Frosio è stato il figlio Alex, giornalista de La Gazzetta dello Sport, che su Twitter ha scritto: 'Sei stato e sarai sempre il mio eroe. Ciao papà'. Leggi su leggo (Di domenica 20 febbraio 2022) A dare la notizia della morte diè stato il figlio Alex, giornalista de La Gazzetta dello Sport, che su Twitter ha scritto: 'Sei stato e sarai sempre il mio eroe. Ciao papà'.

