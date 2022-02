Morta Lindsey Erin Pearlman, trovato il corpo dell’attrice 43enne di General Hospital: da giorni aveva fatto perdere le sue tracce (Di domenica 20 febbraio 2022) Giallo a Hollywood. È stato ritrovato il corpo senza vita di Lindsey Erin Pearlman, attrice nota per aver recitato nella famosa serie General Hospital, in American Housewife e altre fiction. La notizia arriva pochi giorni dopo la denuncia della sua scomparsa a Los Angeles: la polizia locale aveva infatti diffuso pubblicamente le sue foto nel tentativo di trovare l’attrice, che era stata vista l’ultima volta domenica scorsa intorno a mezzogiorno. Il corpo è stato trovato venerdì mattina in un quartiere residenziale di Hollywood. Gli inquirenti stanno indagando sulle cause della morte (non ancora accertate dal medico legale) e sulle circostanze della scomparsa della donna. Lindsey ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 20 febbraio 2022) Giallo a Hollywood. È stato riilsenza vita di, attrice nota per aver recitato nella famosa serie, in American Housewife e altre fiction. La notizia arriva pochidopo la denuncia della sua scomparsa a Los Angeles: la polizia localeinfatti diffuso pubblicamente le sue foto nel tentativo di trovare l’attrice, che era stata vista l’ultima volta domenica scorsa intorno a mezzogiorno. Ilè statovenerdì mattina in un quartiere residenziale di Hollywood. Gli inquirenti stanno indagando sulle cause della morte (non ancora accertate dal medico legale) e sulle circostanze della scomparsa della donna....

