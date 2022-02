Morta l’ambasciatrice italiana Francesca Tardioli: precipitata dal balcone, accertamenti in corso (Di domenica 20 febbraio 2022) l’ambasciatrice italiana in Australia, Francesca Tardioli, è Morta a 57 anni cadendo da un balcone a Foligno, in via Fazi. La donna, la cui morte si ipotizza essere stato un evento accidentale, lascia due figli di 24 e 27 anni. Francesca Tardioli, la morte: incidente o gesto volontario? Francesca Tardioli si trovava a Foligno per una vacanza: attualmente, aveva l’incarico di ambasciatrice italiana a Canberra. Ad un certo punto, forse per un malore o per un’improvvisa perdita d’equilibrio, è precipitata dal balcone e la caduta ne ha causato la morte immediata. Sulla sua morte sono in atto indagini di rito, per capire se si sia trattato di una caduta accidentale o ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 20 febbraio 2022)in Australia,, èa 57 anni cadendo da una Foligno, in via Fazi. La donna, la cui morte si ipotizza essere stato un evento accidentale, lascia due figli di 24 e 27 anni., la morte: incidente o gesto volontario?si trovava a Foligno per una vacanza: attualmente, aveva l’incarico di ambasciatricea Canberra. Ad un certo punto, forse per un malore o per un’improvvisa perdita d’equilibrio, èdale la caduta ne ha causato la morte immediata. Sulla sua morte sono in atto indagini di rito, per capire se si sia trattato di una caduta accidentale o ...

