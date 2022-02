Montevarchi-Ancona, Serie C: probabili formazioni e diretta tv (Di domenica 20 febbraio 2022) Alle ore 17.30 si sfidano Montevarchi e Ancona, nel match valido per il ventisettesimo turno del Girone B di Serie C. Due squadre con un percorso totalmente differente in stagione, viste le posizioni di classifica agli antipodi. I padroni di casa stanno facendo una fatica immane a tirarsi fuori dai bassifondi e la situazione si fa sempre più delicata. Sono 23 i punti per la squadra toscana, punteggio che vale il terzultimo posto in classifica a soli due punti dal fondo, occupato attualmente da Grosseto e Pistoiese. Una sconfitta, quindi, potrebbe anche far scivolare la truppa di Malotti in ultima posizione. Gli ospiti, invece, stanno ben figurando in campionato, come dimostra il sesto posto con 42 punti. Un bottino di tutto rispetto, che consente agli uomini di Colavitto di presentarsi al match in una situazione abbastanza tranquilla. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 febbraio 2022) Alle ore 17.30 si sfidano, nel match valido per il ventisettesimo turno del Girone B diC. Due squadre con un percorso totalmente differente in stagione, viste le posizioni di classifica agli antipodi. I padroni di casa stanno facendo una fatica immane a tirarsi fuori dai bassifondi e la situazione si fa sempre più delicata. Sono 23 i punti per la squadra toscana, punteggio che vale il terzultimo posto in classifica a soli due punti dal fondo, occupato attualmente da Grosseto e Pistoiese. Una sconfitta, quindi, potrebbe anche far scivolare la truppa di Malotti in ultima posizione. Gli ospiti, invece, stanno ben figurando in campionato, come dimostra il sesto posto con 42 punti. Un bottino di tutto rispetto, che consente agli uomini di Colavitto di presentarsi al match in una situazione abbastanza tranquilla. ...

Advertising

zazoomblog : Montevarchi-Ancona oggi in tv: canale orario e diretta streaming Serie C 2021-2022 - #Montevarchi-Ancona #canale… - Calciodiretta24 : Montevarchi - Ancona Matelica: diretta live e risultato in tempo reale - aquila1902 : ??????Aquila Montevarchi 1902 - Ancona Matelica ?? #convocati, #pregara ?? - desti_paradiso : I consigli di DP per il weekend: Donato: Vicenza vs SPAL (sabato 14:00) Edo: Catania vs Virtus Francavilla (sabato… - Nazione_Arezzo : Montevarchi, il futuro in 3 giorni Con l’Ancona Matelica prima svolta -