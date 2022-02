Miriana Trevisan smonta Soleil, Alex e Delia: “Nessuna vittima, show surreale” (Di domenica 20 febbraio 2022) In una casa dove la coerenza è finita spesso nel water insieme alla compassione e l’amore per la verità, Miriana Trevisan invece ne sta uscendo sempre più pulita. La showgirl dall’inizio del GF Vip ha sempre criticato Soleil Sorge e l’ha fatto anche in confronti piuttosto duri con la coinquilina. Perché se è vero che Miriana s-parla spesso di Soleil con Manila Nazzaro, è anche vero che non si è mai fatta problemi a dirle in faccia le cose che pensa. Nonostante tutto ieri notte la gieffina è stata la prima a supportare Soleil in un suo crollo, quando è scoppiata a piangere dopo lo scontro e le pressioni di Alex Belli. Questo però non significa che Miriana Trevisan abbia cambiato idea sul triangolo della chimica ... Leggi su biccy (Di domenica 20 febbraio 2022) In una casa dove la coerenza è finita spesso nel water insieme alla compassione e l’amore per la verità,invece ne sta uscendo sempre più pulita. Lagirl dall’inizio del GF Vip ha sempre criticatoSorge e l’ha fatto anche in confronti piuttosto duri con la coinquilina. Perché se è vero ches-parla spesso dicon Manila Nazzaro, è anche vero che non si è mai fatta problemi a dirle in faccia le cose che pensa. Nonostante tutto ieri notte la gieffina è stata la prima a supportarein un suo crollo, quando è scoppiata a piangere dopo lo scontro e le pressioni diBelli. Questo però non significa cheabbia cambiato idea sul triangolo della chimica ...

