Miriana Trevisan smonta Soleil | Alex e Delia | “Nessuna vittima | show surreale”

Leggi su biccy

(Di domenica 20 febbraio 2022) In una casa dove la coerenza è finita spesso nel water insieme alla compassione e l’amore per la verità,invece ne sta uscendo sempre più pulita. Lagirl dall’inizio del GF Vip ha sempre criticatoSorge e l’ha fatto anche in confronti piuttosto duri con la coinquilina. Perché se è vero ches-parla spesso dicon Manila Nazzaro, è anche vero che non si è mai fatta problemi a dirle in faccia le cose che pensa. Nonostante tutto ieri notte la gieffina è stata la prima a supportarein un suo crollo, quando è scoppiata a piangere dopo lo scontro e le pressioni diBelli. Questo però non significa cheabbia cambiato idea sul triangolo della chimica ...