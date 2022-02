Milano-Tortona oggi, Finale Coppa Italia basket 2022: orario, canale tv, programma in chiaro, streaming (Di domenica 20 febbraio 2022) Si disputa oggi la Finale della Coppa Italia 2022 di basket e alle 18 per la sfida che deciderà il titolo scendono in campo l’AX Armani Exchange Milano e il Bertram Derthona basket Tortona. Una sfida affascinante tra la grande sorpresa della stagione e la squadra costruita per vincere tutto. La Finale che non ti aspetti. Quella che andrà in scena questa sera a Pesaro vedrà in campo l’Olimpia Milano da un lato, e qui nulla di straordinario, ma dall’altra ci sarà Tortona, la grande sorpresa della stagione e che ieri sera ha battuto nettamente la Virtus Bologna guadagnandosi la sua prima Finale di Coppa Italia nella storia. Ha sofferto di ... Leggi su oasport (Di domenica 20 febbraio 2022) Si disputaladelladie alle 18 per la sfida che deciderà il titolo scendono in campo l’AX Armani Exchangee il Bertram Derthona. Una sfida affascinante tra la grande sorpresa della stagione e la squadra costruita per vincere tutto. Lache non ti aspetti. Quella che andrà in scena questa sera a Pesaro vedrà in campo l’Olimpiada un lato, e qui nulla di straordinario, ma dall’altra ci sarà, la grande sorpresa della stagione e che ieri sera ha battuto nettamente la Virtus Bologna guadagnandosi la sua primadinella storia. Ha sofferto di ...

Eurosport_IT : TORTONA DA SOGNO: È IN FINALE CONTRO MILANO ?? La Bertram Derthona Tortona domina la seconda semifinale 94-82 contr… - VAIstradeanas : 03:06 #SS10|296 Traffico da Tortona - SS211 Della Lomellina a Casello Tortona A7 Milano-Genova.Velocità:14Km/h - nozilg : RT @parallelecinico: 19 febbraio 2012: Tortona batte la Gorla Cantù ed è in testa in Serie C1 davanti a Mortara e Sarzana. 19 febbraio 202… - mbiscottx : RT @parallelecinico: 19 febbraio 2012: Tortona batte la Gorla Cantù ed è in testa in Serie C1 davanti a Mortara e Sarzana. 19 febbraio 202… -