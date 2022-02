Milano, cinque ragazzi accoltellati nella notte tra zona Garibaldi e stazione Centrale: grave un 20enne (Di domenica 20 febbraio 2022) Si indaga su una serie di aggressioni avvenute nella notte tra sabato e domenica. Secondo gli investigatori, si tratterebbe di episodi diversi tra cui non vi sarebbe alcun collegamento Leggi su corriere (Di domenica 20 febbraio 2022) Si indaga su una serie di aggressioni avvenutenotte tra sabato e domenica. Secondo gli investigatori, si tratterebbe di episodi diversi tra cui non vi sarebbe alcun collegamento

Advertising

Agenzia_Ansa : Sgominata una baby gang che commetteva rapine nella zona est di Milano. In manette sono finiti cinque minorenni: qu… - LizNYC66 : RT @Corriere: Milano, cinque ragazzi accoltellati in zona Garibaldi: grave un 20enne - GFucci58 : RT @Corriere: Milano, cinque ragazzi accoltellati in zona Garibaldi: grave un 20enne - Corriere : Milano, cinque ragazzi accoltellati in zona Garibaldi: grave un 20enne - RiccardoDeias : Anche oggi, facciamo i complimenti a #Sala per la gestione di #Milano. Sempre peggio... (e ovviamente complimenti… -